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Новини Атака дрона на Дніпропетровщину
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Окупанти атакували Павлоград безпілотником: поранено 15-річного хлопця, виникла пожежа

павлоград

Уранці 28 жовтня російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок атаки поранення дістав 15-річний хлопець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Олександр Ганжа.

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  • Ворог ударив безпілотником по Павлограду.
  • Зайнялася пожежа.
  • 15-річний хлопець дістав поранень через атаку росіян на Павлоград. Медики доправляють його до лікарні.

Також читайте: Росіяни атакували Павлоград: одна людина загинула, семеро постраждали, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

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діти (5842) Павлоград (245) Дніпропетровська область (5397) Павлоградський район (210)
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