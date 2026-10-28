Окупанти атакували Павлоград безпілотником: поранено 15-річного хлопця, виникла пожежа
Уранці 28 жовтня російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок атаки поранення дістав 15-річний хлопець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Олександр Ганжа.
- Ворог ударив безпілотником по Павлограду.
- Зайнялася пожежа.
- 15-річний хлопець дістав поранень через атаку росіян на Павлоград. Медики доправляють його до лікарні.
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