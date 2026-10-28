Мы с Трампом на одной стороне, но у нас разные инструменты, - Зеленский о разногласиях с США по поводу завершения войны

Украина лучше, чем США, понимает менталитет России и диктатора Владимира Путина, ведь украинцы долгое время жили бок о бок с россиянами. Несмотря на общее с Дональдом Трампом стремление положить конец войне, взгляды Киева и Вашингтона на способы достижения этой цели различаются.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Sun, сообщает Цензор.НЕТ.

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На чьей стороне Трамп?

"Мы с президентом Трампом на одной стороне, когда говорим о необходимости положить конец этой российской войне. Но мы видим разные инструменты для достижения этой цели. Моя философия заключается в том, что Путин — глубоко советский человек и по своему мировоззрению, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты", — подчеркнул Зеленский.

Диалог США с РФ

По его словам, Соединенные Штаты, учитывая глобальные вопросы безопасности, могут обсуждать с россиянами различные вопросы.

"Но мы понимаем менталитет и Путина, и российского народа, их военных и гражданских. Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся Путина, потому что знают, что могут оказаться в тюрьме. Если они не пойдут убивать украинцев, Путин накажет их по-своему. Поэтому в некоторых вопросах президент Трамп поддерживал нас, а в других у нас разные взгляды", — добавил глава государства.

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Давление на Украину

Кроме того, он отметил, что говорить правду — один из видов нашего оружия. Быть открытыми и четкими.

"Не играть в игры с нашими партнерами. Это мое правило. Сейчас на Украину оказывается сильное давление, и, конечно, я должен говорить громче. И я буду это делать, потому что это часть нашей оборонной стратегии. Мы не пытаемся быть кем-то другим. Если я чувствую, что Украине угрожают опасные риски, я должен защищать свою страну. И я делаю все, что могу, как и наши воины на поле боя и люди, которые работают ради Украины. И я, как президент, должен использовать все форматы дипломатии", — отметил Зеленский.

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