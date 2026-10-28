Ми з Трампом на одному боці, але маємо різні інструменти, - Зеленський про розбіжності зі США щодо завершення війни

Україна краще за США розуміє менталітет Росії та диктатора Володимира Путіна, адже українці тривалий час жили поруч із росіянами. Попри спільне прагнення із Дональдом Трампом завершити війну, погляди на інструменти досягнення цієї мети у Києва та Вашингтона відрізняються.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

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На чиєму боці Трамп?

"Ми з Президентом Трампом на одному боці, коли говоримо про необхідність закінчити цю російську війну. Але ми бачимо різні інструменти для досягнення цієї мети. Моя філософія в тому, що Путін - глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати", - наголосив Зеленський.

Діалог США з РФ

За його словами, Сполучені Штати, зважаючи на глобальні питання безпеки, можуть обговорювати з росіянами різні питання.

"Але ми розуміємо менталітет і Путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться Путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, Путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях Президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди", - додав глава держави.

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Тиск на Україну

Окрім того, він зазначив, що говорити правду - один із видів нашої зброї. Бути відкритими й чіткими.

"Не грати в ігри з нашими партнерами. Це моє правило. Зараз на Україну йде великий тиск, і, звісно, я маю говорити голосніше. І я це робитиму, тому що це частина нашої оборонної стратегії. Ми не намагаємося бути кимось іншим. Якщо я відчуваю, що для України є небезпечні загрози, я маю захищати свою країну. І я роблю все, що можу, як і наші воїни на полі бою і люди, які працюють заради України. І я як Президент маю використовувати всі формати дипломатії", - зауважив Зеленський.

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