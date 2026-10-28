Зеленський та Путін можуть незабаром зустрітися. Досягнуто значного прогресу, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп висловив сподівання на швидку зустріч із очільником України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Трамп бачить прогрес

Трамп сказав журналістам вранці 28 жовтня, що у відносинах між Вашингтоном і Москвою в контексті війни в Україні є значний прогрес.

"І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією - у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", - заявив лідер США.

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Зустріч Зеленського та Путіна

На уточнююче питання представника ЗМІ про яку саме зустріч йдеться, Трамп сказав:

"Зустріч із президентом Путіним, і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу", - додав він.

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