Зеленський та Путін можуть незабаром зустрітися. Досягнуто значного прогресу, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп висловив сподівання на швидку зустріч із очільником України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він заявив під час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Трамп бачить прогрес
Трамп сказав журналістам вранці 28 жовтня, що у відносинах між Вашингтоном і Москвою в контексті війни в Україні є значний прогрес.
"І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією - у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", - заявив лідер США.
Зустріч Зеленського та Путіна
На уточнююче питання представника ЗМІ про яку саме зустріч йдеться, Трамп сказав:
"Зустріч із президентом Путіним, і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу", - додав він.
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Вологі фантазії: зеля ніколи не бив мокшу батогом,а все своє свідоме життя прислужував їй,починаючи з 2003 і нищівно висміював все українське.
Всівшись на кріслі,не лише не покинув своє брудне заняття,але й привів країну до повномасштабної,наслідки якої не забарились.