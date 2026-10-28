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Новини Зеленськй погодився на зустріч з Путіним Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський та Путін можуть незабаром зустрітися. Досягнуто значного прогресу, - Трамп

зеленський та путін можуть зустрітися

Американський лідер Дональд Трамп висловив сподівання на швидку зустріч із очільником України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Трамп бачить прогрес

Трамп сказав журналістам вранці 28 жовтня, що у відносинах між Вашингтоном і Москвою в контексті війни в Україні є значний прогрес.

"І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією - у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", - заявив лідер США.

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Зустріч Зеленського та Путіна

На уточнююче питання представника ЗМІ про яку саме зустріч йдеться, Трамп сказав:

"Зустріч із президентом Путіним, і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27490) путін володимир (13816) Трамп Дональд (8534)
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Топ коментарі
+8
Кобзон їх чекає
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28.10.2026 08:04 Відповісти
+6
Знову дегенерату щось наснилось...
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28.10.2026 08:15 Відповісти
+5
"Проте не думав що Зеля буде бити мокшу батогом".
Вологі фантазії: зеля ніколи не бив мокшу батогом,а все своє свідоме життя прислужував їй,починаючи з 2003 і нищівно висміював все українське.
Всівшись на кріслі,не лише не покинув своє брудне заняття,але й привів країну до повномасштабної,наслідки якої не забарились.
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28.10.2026 08:26 Відповісти

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