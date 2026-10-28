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Новости Зеленский согласился на встречу с Путиным Встреча Зеленского и Путина
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Зеленский и Путин могут вскоре встретиться. Достигнут значительный прогресс, - Трамп

Зеленский и Путин могут встретиться

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Трамп видит прогресс

Трамп сказал журналистам утром 28 октября, что в отношениях между Вашингтоном и Москвой в контексте войны в Украине наблюдается значительный прогресс.

"И, думаю, у нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией — в контексте России и Украины. Вскоре состоится встреча, и, на мой взгляд, достигнут значительный прогресс", — заявил лидер США.

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Встреча Зеленского и Путина

На уточняющий вопрос представителя СМИ о том, о какой именно встрече идет речь, Трамп ответил:

"Встреча с президентом Путиным и с президентом Зеленским. И, думаю, достигнут значительный прогресс", — добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26333) путин владимир (22084) Трамп Дональд (8490)
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Топ комментарии
+11
Кобзон їх чекає
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28.10.2026 08:04 Ответить
+9
Знову дегенерату щось наснилось...
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28.10.2026 08:15 Ответить
+6
"Проте не думав що Зеля буде бити мокшу батогом".
Вологі фантазії: зеля ніколи не бив мокшу батогом,а все своє свідоме життя прислужував їй,починаючи з 2003 і нищівно висміював все українське.
Всівшись на кріслі,не лише не покинув своє брудне заняття,але й привів країну до повномасштабної,наслідки якої не забарились.
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28.10.2026 08:26 Ответить

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