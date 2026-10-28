Зеленский и Путин могут вскоре встретиться. Достигнут значительный прогресс, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Трамп видит прогресс

Трамп сказал журналистам утром 28 октября, что в отношениях между Вашингтоном и Москвой в контексте войны в Украине наблюдается значительный прогресс.

"И, думаю, у нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией — в контексте России и Украины. Вскоре состоится встреча, и, на мой взгляд, достигнут значительный прогресс", — заявил лидер США.

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Встреча Зеленского и Путина

На уточняющий вопрос представителя СМИ о том, о какой именно встрече идет речь, Трамп ответил:

"Встреча с президентом Путиным и с президентом Зеленским. И, думаю, достигнут значительный прогресс", — добавил он.

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