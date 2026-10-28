Россияне 11 раз нанесли удары по Славянску в Донецкой области: повреждены школа и жилые дома. ФОТО
За прошедшие сутки российские войска обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области. Под обстрелом оказались жилые дома, учебное заведение, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт.
Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, за сутки зафиксировано 1431 попадание по линии фронта и жилому сектору. Повреждено 25 гражданских объектов, среди которых 12 жилых домов.
Больше всего ударов среди указанных населенных пунктов получил Славянск. Россияне атаковали город 11 раз. В результате обстрелов повреждены два многоквартирных и шесть частных домов, учебное заведение и пять гражданских автомобилей.
В Краматорске вражеские удары повредили многоквартирный и частный дома, объект инфраструктуры, а также автомобили скорой помощи и облгаза.
Кроме того, в Беленьком и Роздоле повреждены по одному частному дому. В Новостепановке разрушениям подверглось административное здание, а в Новобахметьево — нежилое помещение.
Напомним, по предварительным данным, в результате российских обстрелов Донецкой области двое человек погибли, ещё трое получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль