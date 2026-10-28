Россияне 11 раз нанесли удары по Славянску в Донецкой области: повреждены школа и жилые дома. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области. Под обстрелом оказались жилые дома, учебное заведение, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт.

Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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По данным правоохранителей, за сутки зафиксировано 1431 попадание по линии фронта и жилому сектору. Повреждено 25 гражданских объектов, среди которых 12 жилых домов.

Больше всего ударов среди указанных населенных пунктов получил Славянск. Россияне атаковали город 11 раз. В результате обстрелов повреждены два многоквартирных и шесть частных домов, учебное заведение и пять гражданских автомобилей.



















В Краматорске вражеские удары повредили многоквартирный и частный дома, объект инфраструктуры, а также автомобили скорой помощи и облгаза.

Кроме того, в Беленьком и Роздоле повреждены по одному частному дому. В Новостепановке разрушениям подверглось административное здание, а в Новобахметьево — нежилое помещение.

Напомним, по предварительным данным, в результате российских обстрелов Донецкой области двое человек погибли, ещё трое получили ранения.

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