Росіяни 11 разів ударили по Слов’янську на Донеччині: пошкоджено школу та будинки. ФОТО

Протягом минулої доби російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області. Під ударами опинилися житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та цивільний транспорт.

Про це повідомила поліція Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними правоохоронців, за добу зафіксовано 1431 влучання по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, серед яких 12 житлових будинків.

Найбільше ударів серед зазначених населених пунктів зазнав Слов'янськ. Росіяни атакували місто 11 разів. Унаслідок обстрілів пошкоджено два багатоквартирні та шість приватних будинків, заклад освіти й п'ять цивільних автомобілів.



















У Краматорську ворожі удари пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, об'єкт інфраструктури, а також автомобілі швидкої допомоги та облгазу.

Крім того, у Біленькому та Роздоллі пошкоджено по одному приватному будинку. У Новостепанівці руйнувань зазнала адміністративна будівля, а в Новобахметьєвому – нежитлове приміщення.

Нагадаємо, за попередніми повідомленнями, внаслідок російських обстрілів Донецької області двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Краматорську громаду на Донеччині: загинула людина, 10 поранених, зокрема дитина. ФОТОрепортаж