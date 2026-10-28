Зеленский 28 октября посетит Нидерланды: запланированы встречи с премьером и королем

В среду, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды. В программе визита предусмотрены переговоры с премьер-министром, членами правительства и представителями бизнеса, а также аудиенция у короля.

Об этом сообщило правительство Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

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Визит начнется со встречи Зеленского с премьер-министром Робом Йеттеном в его официальной резиденции. Сначала лидеры проведут двустороннюю беседу, после чего состоятся переговоры делегаций.

К встрече также присоединятся вице-премьер-министр и министр обороны Дилан Ешильгез-Зегериус и министр иностранных дел Том Берендсен.

После правительственных переговоров запланирована встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний.

Вечером 28 октября Зеленского примет король Нидерландов Виллем-Александр. Аудиенция состоится в королевском дворце в Гааге.

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