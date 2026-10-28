Зеленский 28 октября посетит Нидерланды: запланированы встречи с премьером и королем
В среду, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды. В программе визита предусмотрены переговоры с премьер-министром, членами правительства и представителями бизнеса, а также аудиенция у короля.
Об этом сообщило правительство Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.
Визит начнется со встречи Зеленского с премьер-министром Робом Йеттеном в его официальной резиденции. Сначала лидеры проведут двустороннюю беседу, после чего состоятся переговоры делегаций.
К встрече также присоединятся вице-премьер-министр и министр обороны Дилан Ешильгез-Зегериус и министр иностранных дел Том Берендсен.
После правительственных переговоров запланирована встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний.
Вечером 28 октября Зеленского примет король Нидерландов Виллем-Александр. Аудиенция состоится в королевском дворце в Гааге.
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