Зеленський 28 жовтня відвідає Нідерланди: заплановані зустрічі з прем’єром і королем
У середу, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Нідерландів. Програмою передбачені переговори з прем'єр-міністром, членами уряду та представниками бізнесу, а також аудієнція в короля.
Про це повідомив уряд Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.
Візит розпочнеться із зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Робом Єттеном у його офіційній резиденції. Спочатку лідери проведуть двосторонню розмову, після чого відбудуться переговори делегацій.
До зустрічі також долучаться віцепрем'єр-міністерка та міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус і міністр закордонних справ Том Берендсен.
Після урядових переговорів запланована зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній.
Увечері 28 жовтня Зеленського прийме король Нідерландів Віллем-Александр. Аудієнція відбудеться в королівському палаці в Гаазі.
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