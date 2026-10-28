УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13820 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до Нідерландів
330 12

Зеленський 28 жовтня відвідає Нідерланди: заплановані зустрічі з прем’єром і королем

Зеленський зустрінеться з керівництвом Нідерландів

У середу, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Нідерландів. Програмою передбачені переговори з прем'єр-міністром, членами уряду та представниками бізнесу, а також аудієнція в короля.

Про це повідомив уряд Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Візит розпочнеться із зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Робом Єттеном у його офіційній резиденції. Спочатку лідери проведуть двосторонню розмову, після чого відбудуться переговори делегацій.

До зустрічі також долучаться віцепрем'єр-міністерка та міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус і міністр закордонних справ Том Берендсен.

Після урядових переговорів запланована зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній.

Увечері 28 жовтня Зеленського прийме король Нідерландів Віллем-Александр. Аудієнція відбудеться в королівському палаці в Гаазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це п#здець": перекладач Зеленського забув вимкнути мікрофон після пресконференції у Нідерландах

Автор: 

візит (1818) Зеленський Володимир (27490) Нідерланди (1522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
До 19- гастролі в саунах.після22- гастролі до королів,президентів,прем'єрів. І воно йому треба,той кінець війни?
показати весь коментар
28.10.2026 11:28 Відповісти
+3
Знову ду..не вирушає у турне.
показати весь коментар
28.10.2026 11:34 Відповісти
+2
Потужно
показати весь коментар
28.10.2026 11:24 Відповісти

Завантаження...

 
 