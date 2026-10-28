63% украинцев готовы сопротивляться и терпеть войну столько, сколько понадобится, - опрос КМИС
Абсолютное большинство граждан Украины демонстрируют высокую стойкость и решимость в противостоянии российской агрессии.
По данным свежего мониторингового исследования Киевского международного института социологии, 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо, сообщает Цензор.НЕТ.
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Несмотря на российский террор против гражданской инфраструктуры, внешнеполитическое давление и сложные условия, стойкость общества остается стабильной.
Распределение ответов респондентов о том, сколько еще времени они готовы терпеть войну:
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63% — столько, сколько потребуется;
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5% — около 1 года;
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21% — более короткий период (от нескольких месяцев до полугода);
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11% — не определились с ответом.
Социологи отмечают, что по сравнению с предыдущими опросами существенных изменений не произошло: готовность украинцев сопротивляться агрессору не снижается.
Важным показателем устойчивости является реакция граждан на вызовы отопительного сезона и возможные отключения электроэнергии.
76% респондентов убеждены, что даже в условиях возможного отсутствия электроэнергии и тепла зимой Украина должна продолжать вооруженное сопротивление и не идти на уступки врагу.
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