РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13016 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 216 114

63% украинцев готовы сопротивляться и терпеть войну столько, сколько понадобится, - опрос КМИС

война в Украине

Абсолютное большинство граждан Украины демонстрируют высокую стойкость и решимость в противостоянии российской агрессии.

По данным свежего мониторингового исследования Киевского международного института социологии, 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Несмотря на российский террор против гражданской инфраструктуры, внешнеполитическое давление и сложные условия, стойкость общества остается стабильной.

Распределение ответов респондентов о том, сколько еще времени они готовы терпеть войну:

  • 63% — столько, сколько потребуется;

  • 5% — около 1 года;

  • 21% — более короткий период (от нескольких месяцев до полугода);

  • 11% — не определились с ответом.

Социологи отмечают, что по сравнению с предыдущими опросами существенных изменений не произошло: готовность украинцев сопротивляться агрессору не снижается.

Важным показателем устойчивости является реакция граждан на вызовы отопительного сезона и возможные отключения электроэнергии.

76% респондентов убеждены, что даже в условиях возможного отсутствия электроэнергии и тепла зимой Украина должна продолжать вооруженное сопротивление и не идти на уступки врагу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% украинцев считают, что стоит наносить удары по НПЗ в России, даже если США ограничат помощь, - КМИС

Автор: 

опрос (3170) украинцы (3030) КМИС (410) война в Украине (9481)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Так чому не чинять? 63% це й ТЦК зависне всіх приймати.
показать весь комментарий
28.10.2026 11:35 Ответить
+15
Основна проблема не в тому чи згодні наші люди терпіти, а чи згодні спонсори фінансувати це терпіння Теперішні уряди ЄС колотиться, бо розуміють пора закінчувати війну бодай поганим "миром"..., так як наступного року вибори у Франції, Італії, Німеччині, і усюди до влади прийдуть партії, які не не підтримують фінансування України... Виборцям у Франції Італії Німеччині в даний момент байдуже хто почав війну, у них просто нема бажання далі її фінансувати, вони не бачать для себе загрози якщо Україна буде змушена віддати території чи капітулювати... виборців цікавлять гроші, які їх уряди витрачають на допомогу українцям у війні, а не на потреби власних громадян...
показать весь комментарий
28.10.2026 11:43 Ответить
+10
Таке відчуття наче прослухав совєцку програму "ВРЕМЯ" Все как один в едином пориве
показать весь комментарий
28.10.2026 11:46 Ответить

Загрузка...

 
 