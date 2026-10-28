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Новини Агресія Росії проти України
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63% українців готові чинити опір і терпіти війну стільки, скільки знадобиться, - опитування КМІС

війна в Україні

Абсолютна більшість громадян України зберігають високу стійкість та рішучість у протистоянні російській агресії.

За даними свіжого моніторингового дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попри російський терор проти цивільної інфраструктури, зовнішньополітичний тиск та складні умови, стійкість суспільства залишається стабільною.

Розподіл відповідей респондентів щодо того, скільки ще часу вони готові терпіти війну:

  • 63% - стільки, скільки буде потрібно;

  • 5% - близько 1 року;

  • 21% - коротший період (від кількох місяців до пів року);

  • 11% - не визначилися з відповіддю.

Соціологи зазначають, що порівняно з попередніми опитуваннями суттєвих змін не відбулося: готовність українців чинити опір агресору не знижується.

Важливим маркером стійкості є відповідь громадян на виклики опалювального сезону та потенційних знеструмлень.

76% респондентів переконані, що навіть за умов можливої відсутності електроенергії та тепла взимку Україна має продовжувати збройний опір і не йти на поступки ворогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% укранців вважають, що варто бити по НПЗ у Росії, навіть якщо США обмежать допомогу, - КМІС

Автор: 

опитування (2052) українці (1780) КМІС (414) війна в Україні (9530)
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Топ коментарі
+13
Так чому не чинять? 63% це й ТЦК зависне всіх приймати.
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28.10.2026 11:35 Відповісти
+9
Основна проблема не в тому чи згодні наші люди терпіти, а чи згодні спонсори фінансувати це терпіння Теперішні уряди ЄС колотиться, бо розуміють пора закінчувати війну бодай поганим "миром"..., так як наступного року вибори у Франції, Італії, Німеччині, і усюди до влади прийдуть партії, які не не підтримують фінансування України... Виборцям у Франції Італії Німеччині в даний момент байдуже хто почав війну, у них просто нема бажання далі її фінансувати, вони не бачать для себе загрози якщо Україна буде змушена віддати території чи капітулювати... виборців цікавлять гроші, які їх уряди витрачають на допомогу українцям у війні, а не на потреби власних громадян...
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28.10.2026 11:43 Відповісти
+7
Таке відчуття наче прослухав совєцку програму "ВРЕМЯ" Все как один в едином пориве
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28.10.2026 11:46 Відповісти

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