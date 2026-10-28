63% українців готові чинити опір і терпіти війну стільки, скільки знадобиться, - опитування КМІС

Абсолютна більшість громадян України зберігають високу стійкість та рішучість у протистоянні російській агресії.

За даними свіжого моніторингового дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попри російський терор проти цивільної інфраструктури, зовнішньополітичний тиск та складні умови, стійкість суспільства залишається стабільною.

Розподіл відповідей респондентів щодо того, скільки ще часу вони готові терпіти війну:

63% - стільки, скільки буде потрібно;

5% - близько 1 року;

21% - коротший період (від кількох місяців до пів року);

11% - не визначилися з відповіддю.

Соціологи зазначають, що порівняно з попередніми опитуваннями суттєвих змін не відбулося: готовність українців чинити опір агресору не знижується.

Важливим маркером стійкості є відповідь громадян на виклики опалювального сезону та потенційних знеструмлень.

76% респондентів переконані, що навіть за умов можливої відсутності електроенергії та тепла взимку Україна має продовжувати збройний опір і не йти на поступки ворогу.

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