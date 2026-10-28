63% українців готові чинити опір і терпіти війну стільки, скільки знадобиться, - опитування КМІС
Абсолютна більшість громадян України зберігають високу стійкість та рішучість у протистоянні російській агресії.
За даними свіжого моніторингового дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попри російський терор проти цивільної інфраструктури, зовнішньополітичний тиск та складні умови, стійкість суспільства залишається стабільною.
Розподіл відповідей респондентів щодо того, скільки ще часу вони готові терпіти війну:
-
63% - стільки, скільки буде потрібно;
-
5% - близько 1 року;
-
21% - коротший період (від кількох місяців до пів року);
-
11% - не визначилися з відповіддю.
Соціологи зазначають, що порівняно з попередніми опитуваннями суттєвих змін не відбулося: готовність українців чинити опір агресору не знижується.
Важливим маркером стійкості є відповідь громадян на виклики опалювального сезону та потенційних знеструмлень.
76% респондентів переконані, що навіть за умов можливої відсутності електроенергії та тепла взимку Україна має продовжувати збройний опір і не йти на поступки ворогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль