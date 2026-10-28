80% укранців вважають, що варто бити по НПЗ у Росії, навіть якщо США обмежать допомогу, - КМІС

Більшість українців вважають, що удари по російських НПЗ варто продовжувати, навіть якщо США припинять чи обмежать допомогу.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, респондентів запитали про удари по російських НПЗ.

"Сценарій включав в себе (а) відсутність взаємних кроків з боку Росії, тобто що вона може і далі атакувати українську енергетику, цивільні об’єкти тощо, (б) погрози з боку США припинити підтримку", - зазначили у КМІС.

Так, абсолютна більшість українців - 80% - вважають, що удари по НПЗ варто завдавати, навіть якщо США припинять чи обмежать допомогу.

Лише 11% відповіли, що потрібно припинити завдавати ударів по НПЗ (решта 8% не визначилися із думкою).

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Методологія

Дослідження проводилося 16-25 жовтня 2026 року. Всього опитано 828 респондентів.

За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.3) не перевищувала 4.4% для показників, близьких до 50%, 3.8% для показників, близьких до 25%, 2.7% – для показників, близьких до 10%, 1.9% – для показників, близьких до 5%.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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