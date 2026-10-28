80% украинцев считают, что стоит наносить удары по НПЗ в России, даже если США ограничат помощь, - КМИС

Большинство украинцев считают, что удары по российским НПЗ следует продолжать, даже если США прекратят или ограничат помощь.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, респондентов спросили об ударах по российским НПЗ.

"Сценарий включал в себя (а) отсутствие ответных шагов со стороны России, то есть то, что она может и дальше атаковать украинскую энергетику, гражданские объекты и т. д., (б) угрозы со стороны США прекратить поддержку", — отметили в КМИС.

Так, абсолютное большинство украинцев — 80% — считают, что удары по НПЗ следует наносить, даже если США прекратят или ограничат помощь.

Лишь 11% ответили, что нужно прекратить наносить удары по НПЗ (остальные 8% не определились с мнением).

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Методология

Исследование проводилось 16–25 октября 2026 года. Всего опрошено 828 респондентов.

При обычных обстоятельствах формальная статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учётом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,4% для показателей, близких к 50%, 3,8% для показателей, близких к 25%, 2,7% — для показателей, близких к 10%, 1,9% — для показателей, близких к 5%.

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Дизельное соглашение между США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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