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Новости Дизельная сделка
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Украина не будет атаковать суда с российским дизельным топливом, следующие в США, - Зеленский

танкер рф

Силы обороны Украины не будут наносить удары по судам с российскими дизельными двигателями, следующим в США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Какова позиция Зеленского в отношении судов с российским дизельным двигателем?

"Что касается судов, которые вышли из России в Америку: эти суда точно никто не трогает, потому что это суда, имеющие отношение к Соединенным Штатам", — рассказал Зеленский.

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

  • 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
  • По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

  • Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продаватьнефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
  • Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
  • 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
  • В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
  • В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
  • Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый танкер, загруженный российским дизельным топливом, уже направляется в США, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (26333) США (30851) дизель (53)
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