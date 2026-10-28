Україна не атакуватиме кораблі з російським дизелем, що прямують до США,- Зеленський

Сили оборони України не будуть атакувати кораблі з російським дизелем, які прямують до США.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Яка позиція Зеленського щодо кораблів з російським дизелем?

"Щодо кораблів, які випливли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають відношення до Сполучених Штатів", - розповів Зеленський.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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