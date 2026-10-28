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Новини Дизельна угода
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Україна не атакуватиме кораблі з російським дизелем, що прямують до США,- Зеленський

танкер рф

Сили оборони України не будуть атакувати кораблі з російським дизелем, які прямують до США.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Яка позиція Зеленського щодо кораблів з російським дизелем?

"Щодо кораблів, які випливли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають відношення до Сполучених Штатів", - розповів Зеленський.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

  • 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
  • За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

  • Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

  • Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
  • Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
  • 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
  • Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
  • У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
  • Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший танкер, завантажений російським дизпаливом, вже прямує до США, - Reuters

Автор: 

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