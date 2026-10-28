Ozon оценил убытки от атак дронов в 30 миллиардов рублей - прибыль упала втрое

Убытки российского маркетплейса "Озон" в результате атак БПЛА на склады в третьем квартале составили 30,1 миллиарда рублей.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за третий квартал 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

С августа пожары в результате атак БПЛА были зафиксированы на 11 объектах Ozon.

Часть товаров и других активов на пострадавших объектах была застрахована, но размер компенсации пока неизвестен — Ozon продолжает переговоры со страховыми компаниями, пишет российское СМИ The Bell.

Добавим, что на фоне массированных ударов по крупным складским объектам в России, которые привели к многомиллиардным убыткам крупнейших маркетплейсов, местные страховщики резко повысили цены на страховые полисы.

Смотрите также: Дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области РФ: горит агрегат по производству аммиака, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж