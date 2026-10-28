Ozon оцінив збитки від атак дронів у 30 мільярдів рублів, - прибуток впав утричі
Збитки російського маркетплейса Ozon внаслідок атак БПЛА по складах у третьому кварталі становили 30,1 мільярда рублів.
Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за третій квартал 2026 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
З серпня пожежі внаслідок атак БПЛА було зафіксовано на 11 об'єктах Ozon.
Частина товарів та інших активів на постраждалих об'єктах була застрахована, але розмір компенсації поки що невідомий – Ozon продовжує переговори зі страховими компаніями, пише російське медіа The Bell.
Додамо, що на тлі масованих ударів по великих складських об'єктах у Росії, які призвели до багатомільярдних збитків найбільших маркетплейсів, тамтешні страховики різко підвищили ціни на страхові поліси.
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