Дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області РФ: палає агрегат із виробництва аміаку, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Новомосковську Тульської області РФ атаковано хімічний завод "Азот", після атаки на підприємстві розпочалася пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
Перші деталі
Зокрема, місцеві жителі повідомляли про атаку та подальшу пожежу на АТ "НАК "Азот".
"Азот" входить до групи "ЄвроХім" та є одним із найбільших виробників азотних добрив у РФ. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.
Завод має важливе значення для ВПК ворога. Як наголошує Служба зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.
У Новомосковську, судячи з кадрів, імовірно, горить агрегат із виробництва аміаку АМ-70.
Офіційна інформація
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на регіон, втім без жодної конкретики.
За його словами, уламки БпЛА пошкодили об'єкти в промисловій зоні.
Офіційного підтвердження та більше інформації щодо атаки на цю мить не відомо.
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