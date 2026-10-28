Дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області РФ: палає агрегат із виробництва аміаку, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Новомосковську Тульської області РФ атаковано хімічний завод "Азот", після атаки на підприємстві розпочалася пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

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Перші деталі

Зокрема, місцеві жителі повідомляли про атаку та подальшу пожежу на АТ "НАК "Азот".









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"Азот" входить до групи "ЄвроХім" та є одним із найбільших виробників азотних добрив у РФ. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.

Завод має важливе значення для ВПК ворога. Як наголошує Служба зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.

У Новомосковську, судячи з кадрів, імовірно, горить агрегат із виробництва аміаку АМ-70.

Офіційна інформація

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на регіон, втім без жодної конкретики.

За його словами, уламки БпЛА пошкодили об'єкти в промисловій зоні.







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Офіційного підтвердження та більше інформації щодо атаки на цю мить не відомо.