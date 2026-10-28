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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області РФ: палає агрегат із виробництва аміаку, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Новомосковську Тульської області РФ атаковано хімічний завод "Азот", після атаки на підприємстві розпочалася пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

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Перші деталі

Зокрема, місцеві жителі повідомляли про атаку та подальшу пожежу на АТ "НАК "Азот".

удар по Азоту під Тулою
удар по Азоту під Тулою
удар по Азоту під Тулою
удар по Азоту під Тулою

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"Азот" входить до групи "ЄвроХім" та є одним із найбільших виробників азотних добрив у РФ. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.

Завод має важливе значення для ВПК ворога. Як наголошує Служба зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.

У Новомосковську, судячи з кадрів, імовірно, горить агрегат із виробництва аміаку АМ-70.

удар по Азоту під Тулою

Офіційна інформація

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на регіон, втім без жодної конкретики.

За його словами, уламки БпЛА пошкодили об'єкти в промисловій зоні.

удар по Азоту під Тулою
удар по Азоту під Тулою
удар по Азоту під Тулою

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Офіційного підтвердження та більше інформації щодо атаки на цю мить не відомо.

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Тульська область (15) Удари по РФ (1375)
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