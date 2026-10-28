Місцеві жителі фільмують вибухи та пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату в Липецьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському Липецьку повідомляють про вибухи та ймовірну роботу протиповітряної оборони по повітряних цілях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними російських моніторингових телеграм-каналів, у районі Новолипецького металургійного комбінату зафіксовано пожежу.
Також раніше повідомлялося, що 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня, Сили оборони України уразили цех виробництва елементів живлення для озброєння на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ.
За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок удару на території заводу виникла пожежа.
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від того , як кацапи метушаться
Дякуємо Захисників України та їх Родини!!
У шуфрича і бойка, аж «духом Анкоріджа» засмерділося в штанях!!
Вони бачуть свою теплу перспективу за свої злочини і мародерства в Україні, як у шуфрича за «бабушкіним лісом»…