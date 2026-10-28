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Місцеві жителі фільмують вибухи та пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату в Липецьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Липецьку повідомляють про вибухи та ймовірну роботу протиповітряної оборони по повітряних цілях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними російських моніторингових телеграм-каналів, у районі Новолипецького металургійного комбінату зафіксовано пожежу.

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Також раніше повідомлялося, що 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня, Сили оборони України уразили цех виробництва елементів живлення для озброєння на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок удару на території заводу виникла пожежа.

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Увага! Ненормативна лексика!

Вибухи в Липецьку: повідомляють про пожежу біля НЛМК

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Автор: 

атака (2340) Липецька область РФ (15)
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Топ коментарі
+2
Завод на кацапіі горить , а мені на душі тепло
від того , як кацапи метушаться
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28.10.2026 00:26 Відповісти
+1
якась касета прилетіла .
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28.10.2026 00:33 Відповісти
+1
Захисники України, проводять дієву вакцинацію зачумлених московитів!!
Дякуємо Захисників України та їх Родини!!
У шуфрича і бойка, аж «духом Анкоріджа» засмерділося в штанях!!
Вони бачуть свою теплу перспективу за свої злочини і мародерства в Україні, як у шуфрича за «бабушкіним лісом»…
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28.10.2026 00:35 Відповісти

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