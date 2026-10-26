Уражено завод "Енергія" в Липецькій області. Знищено основний цех виробництва мікросхем у Орлі, - Генштаб

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по важливих об'єктах російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Як зазначається, 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено:

Цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ. На території підприємства виникла пожежа.

Ураження ускладнює армії РФ виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння.

"Енергія" - є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Искандер-М" і крилатих ракет морського базування.

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Підтвердження результатів попередніх уражень

Знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери підприємства "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ. Ураження відбулося 23 жовтня. Це ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими він б'є по українських містах.

Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька, ураження 23 жовтня. Пошкоджено три будівлі для підготовки та споряджання ударних БпЛА та одну пускову рейку. Це зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

Комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ, ураження 24 жовтня. Пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації.

Це б'є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

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"Сили оборони України здійснюють ураження військових об'єктів противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголошують у Генштабі.