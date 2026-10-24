Уражено комбінат "Тольяттікаучук", "Протон-Електротекс" в Орлі та літак на аеродромі "Єйськ", - Генштаб

23 жовтня та у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по виробничих потужностях

Підтверджено ураження основної виробничої будівлі АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ.

Як зазначається, це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах.

АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції. Серед неї - модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Искандер-М". У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1" та його модифікацій.

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Також уражено комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу.

"Ураження таких об'єктів б'є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми", - наголосили у Генштабі.

Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Уражено ворожий літак

Окрім того, уражено літак на аеродромі "Єйськ" Краснодарського краю РФ. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів на території противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - додали у Генштабі.

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