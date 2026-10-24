Поражены комбинат "Тольяттикаучук", "Протон-Электротекс" в Орле и самолет на аэродроме "Ейск", - Генштаб

23 октября и в ночь на 24 октября Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по производственным мощностям

Подтверждено поражение основного производственного здания АО "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области РФ.

Как отмечается, это затрудняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми противник наносит удары по украинским городам.

АО "Протон-Электротекс" — ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла, от кристаллов до готовой продукции. Среди них — модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках кооперации предприятие также участвует в производстве боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1" и его модификаций.

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Также поражен комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ. В районе комбината зафиксированы взрыв и пожар.

"Поражение таких объектов наносит удар по цепочке поставок сырья для российской ракетной программы", — подчеркнули в Генштабе.

Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые присадки к бензину. Синтетические каучуки, в частности, используются для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Поражен вражеский самолет

Кроме того, поражен самолет на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ. Степень повреждений уточняется.

Силы обороны Украины наносят удары по объектам на территории противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — добавили в Генштабе.

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