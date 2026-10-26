Поражен завод "Энергия" в Липецкой области. Уничтожен основной цех по производству микросхем в Орле, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по важным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Как отмечается, 25 октября и в ночь на 26 октября подразделениями Сил обороны Украины были поражены:

Цех по производству источников питания для средств поражения противника на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. На территории предприятия возник пожар.

Поражение затрудняет армии РФ производство источников питания для ракет, управляемых авиабомб и другого вооружения.

"Энергия" — единственный производитель батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб, а также изготавливает батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

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Подтверждение результатов предыдущих ударов

Уничтожен основной цех по производству микросхем, повреждены здание и серверы предприятия "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области РФ. Удар был нанесен 23 октября. Это затрудняет противнику производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми он наносит удары по украинским городам.

Место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Донецка, поражение 23 октября. Повреждены три здания для подготовки и оснащения ударных БПЛА и одна пусковая рейка. Это снижает способность противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций.

Комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ, поражение 24 октября. Поврежден технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и одна ректификационная установка.

Это наносит удар по цепочке производства твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

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"Силы обороны Украины наносят удары по военным объектам противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — подчеркивают в Генштабе.