Дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области РФ: горит агрегат по производству аммиака, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Новомосковске Тульской области РФ был атакован химический завод "Азот", после атаки на предприятии возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.
Первые подробности
В частности, местные жители сообщали о нападении и последующем пожаре на АО "НАК "Азот"".
"Азот" входит в группу "ЕвроХим" и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в РФ. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол.
Завод имеет важное значение для ВПК противника. Как отмечает Служба внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту на завод имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.
В Новомосковске, судя по кадрам, предположительно, горит агрегат по производству аммиака АМ-70.
Официальная информация
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку на регион, однако без каких-либо конкретных подробностей.
По его словам, обломки БПЛА повредили объекты в промышленной зоне.
Официального подтверждения и дополнительной информации о нападении на данный момент нет.
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