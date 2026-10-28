Дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области РФ: горит агрегат по производству аммиака, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новомосковске Тульской области РФ был атакован химический завод "Азот", после атаки на предприятии возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

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Первые подробности

В частности, местные жители сообщали о нападении и последующем пожаре на АО "НАК "Азот"".









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"Азот" входит в группу "ЕвроХим" и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в РФ. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол.

Завод имеет важное значение для ВПК противника. Как отмечает Служба внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту на завод имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.

В Новомосковске, судя по кадрам, предположительно, горит агрегат по производству аммиака АМ-70.

Официальная информация

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку на регион, однако без каких-либо конкретных подробностей.

По его словам, обломки БПЛА повредили объекты в промышленной зоне.







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Официального подтверждения и дополнительной информации о нападении на данный момент нет.