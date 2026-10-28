Местные жители снимают взрывы и пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината в Липецке. ВИДЕО+ФОТО
В российском Липецке сообщают о взрывах и вероятной работе средств противовоздушной обороны по воздушным целям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным российских мониторинговых Telegram-каналов, в районе Новолипецкого металлургического комбината зафиксирован пожар.
Также ранее сообщалось, что 25 октября и в ночь на 26 октября Силы обороны Украины нанесли удар по цеху по производству элементов питания для вооружения на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.
По данным Генштаба ВСУ, в результате удара на территории завода возник пожар.
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від того , як кацапи метушаться
Дякуємо Захисників України та їх Родини!!
У шуфрича і бойка, аж «духом Анкоріджа» засмерділося в штанях!!
Вони бачуть свою теплу перспективу за свої злочини і мародерства в Україні, як у шуфрича за «бабушкіним лісом»…