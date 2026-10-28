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Местные жители снимают взрывы и пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината в Липецке. ВИДЕО+ФОТО

В российском Липецке сообщают о взрывах и вероятной работе средств противовоздушной обороны по воздушным целям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным российских мониторинговых Telegram-каналов, в районе Новолипецкого металлургического комбината зафиксирован пожар.

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Также ранее сообщалось, что 25 октября и в ночь на 26 октября Силы обороны Украины нанесли удар по цеху по производству элементов питания для вооружения на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.

По данным Генштаба ВСУ, в результате удара на территории завода возник пожар.

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Внимание! Ненормативная лексика!

Взрывы в Липецке: сообщают о пожаре возле НЛМК

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Автор: 

атака (2301) Липецкая область РФ (11)
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Топ комментарии
+11
Завод на кацапіі горить , а мені на душі тепло
від того , як кацапи метушаться
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28.10.2026 00:26 Ответить
+9
Це чудово, але чому не горять нпз вже 10 днiв ?
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28.10.2026 01:25 Ответить
+5
Захисники України, проводять дієву вакцинацію зачумлених московитів!!
Дякуємо Захисників України та їх Родини!!
У шуфрича і бойка, аж «духом Анкоріджа» засмерділося в штанях!!
Вони бачуть свою теплу перспективу за свої злочини і мародерства в Україні, як у шуфрича за «бабушкіним лісом»…
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28.10.2026 00:35 Ответить

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