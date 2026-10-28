Фиксируется наращивание штурмовых действий РФ на Гуляйпольском направлении, - Нацгвардия

Украинские военные отмечают некоторое усиление штурмовых действий российских оккупантов на Гуляйпольском направлении.

Об этом рассказал пресс-секретарь Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Так, он рассказал, что из всего числа боевых столкновений больше всего их фиксируется на Покровском направлении. Также довольно активно противник ведет штурмовые действия на Очеретинском направлении, в районе Доброполья. Кроме того, это и Константиновское направление.

"За последние дни также можно отметить, что противник несколько усилил штурмовые действия на Гуляйпольском направлении", — добавил Музычук.

Он отметил, что за сутки нацгвардейцы отразили 27 российских штурмов по всей линии фронта, 17 из них — в Донецкой области. Общее количество боевых столкновений на этой неделе снизилось до 150–200 в сутки, тогда как в предыдущие недели достигало 300 и более.

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Операция "Велес"

По словам Музычука, операция "Велес", проведенная на Купянском направлении, является технологически продуманной. Он отметил, что успех обеспечил комплексное планирование, в частности логистики и действий военных, которые передвигались по газопроводу.

Он напомнил, что в результате этой операции уничтожено более 100 российских военных, еще 30 взяты в плен.

Музычук добавил, что операция помешала россиянам использовать газопровод для проникновения в тыл украинской обороны и расширения плацдарма вблизи Купянска.

Пресс-секретарь отметил, что из-за преобладания дронов боевые действия всё больше перемещаются под землю, а использование газопровода российскими войсками требовало от украинских защитников перехвата инициативы.

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"О том, что противник пытается использовать его в своих целях, мы видели соответствующие видео и располагали информацией, и здесь для наших военных было важно перехватить инициативу", - рассказал он.