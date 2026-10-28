Фіксується нарощення штурмових дій РФ на Гуляйпільському напрямку, - Нацгвардія

Українські військові фіксують певні нарощення штурмових дій російських окупантів на Гуляйпільському напрямку.

Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Так, він розповів, що з усієї кількості боєзіткнень найбільше їх фіксується на Покровському напрямку. Також досить активно противник штурмує на Очеретинському напрямку, що в районі Добропілля. Крім того, це і Костянтинівський напрямок.

"За останні дні також можемо відмічати, що противник мав певні нарощення штурмових дій на Гуляйпільському напрямку", - додав Музичук.

Він зазначив, що протягом доби нацгвардійці відбили 27 російських штурмів по всій лінії фронту, 17 із них - на Донеччині. Загальна кількість боєзіткнень цього тижня знизилася до 150-200 на добу, тоді як у попередні тижні сягала 300 і більше.

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Операція "Велес"

За словами Музичука, операція "Велес", проведена на Куп’янському напрямку, є технологічно продуманою. Він зауважив, що успіх забезпечило комплексне планування, зокрема логістики та дій військових, які пересувалися газогінною трубою.

Він нагадав, що внаслідок цієї операції знищено понад 100 російських військових, ще 30 взято в полон.

Музичук додав, що операція завадила росіянам використати газогін для проникнення в тил української оборони та розширення плацдарму поблизу Куп’янська.

Речник зазначив, що через домінування дронів бойові дії дедалі більше переміщуються під землю, а використання газогону російськими військами вимагало від українських захисників перехоплення ініціативи.

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"Про те, що противник намагається використовувати її в своїх цілях, ми бачили відповідні відео і була інформація, і тут було важливо для наших військових перехопити ініціативу", - розповів він.