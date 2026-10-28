Россия активизировала кибератаки на государственные учреждения и бизнес Украины с применением ИИ - Минцифры

Российские хакеры все активнее используют искусственный интеллект для атак на украинские государственные учреждения и частные компании. Благодаря новым технологиям подготовка и проведение кибератак стали значительно быстрее.

Об этом журналистам заявила министр цифровой трансформации Оксана Ферчук во время конференции Technovation в рамках Киевского международного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам министра, Россия изменила тактику атак на цифровую инфраструктуру Украины, поскольку попытки физически уничтожить ее не дали желаемого результата.

"Враг понял, что физически уничтожить цифровую инфраструктуру не удается, поэтому сейчас активизировались кибератаки не только на государственный сектор, но и на коммерческий сектор", — отметила Ферчук.

Она подчеркнула, что кибератаки стали быстрее, а время на их подготовку существенно сократилось.

Украина, в свою очередь, изучает возможности использования искусственного интеллекта для противодействия киберугрозам. Государство также планирует инвестировать в киберобразование и расширять учебные программы, в частности по использованию моделей ИИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры взломали более 100 сайтов в Украине для кражи паролей и данных пользователей, - Госспецсвязь

Минцифры призывает государственные учреждения в течение ближайших недель завершить формирование команд по кибербезопасности. Частным компаниям рекомендуют назначить ответственных специалистов или создать отдельные подразделения киберзащиты.

Крупным предприятиям советуют проверить имеющиеся системы безопасности и использовать профессиональные инструменты, способные отслеживать состояние рабочих компьютеров и выявлять потенциальные угрозы.

Ранее в Госспецсвязи сообщали, что в течение января – сентября 2026 года специалисты CERT-UA фиксировали признаки использования искусственного интеллекта при подготовке фишинговых писем, создании поддельных сайтов и написании вредоносного программного кода. По наблюдениям специалистов, злоумышленники применяют такие инструменты чаще, чем в прошлом году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ отразила более 16 тысяч российских кибератак с начала большой войны