Росія активізувала кібератаки на держустанови та бізнес України із застосуванням ШІ, - Мінцифри

Російські хакери дедалі активніше використовують штучний інтелект для атак на українські державні установи та приватні компанії. Завдяки новим технологіям підготовка й проведення кібератак стали значно швидшими.

Про це журналістам заявила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук під час конференції Technovation у межах Київського міжнародного економічного форуму, передає Цензор.НЕТ.

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За словами міністерки, Росія змінила тактику атак на цифрову інфраструктуру України, оскільки спроби фізично її знищити не дали бажаного результату.

"Ворог зрозумів, що фізично знищити цифрову інфраструктуру не вдається, тому зараз активізувались кібератаки не тільки на державний сектор, а на комерційний сектор також", – зазначила Ферчук.

Вона наголосила, що кібератаки стали швидшими, а час на їхню підготовку суттєво скоротився.

Україна, своєю чергою, вивчає можливості використання штучного інтелекту для протидії кіберзагрозам. Держава також планує інвестувати в кіберосвіту та розширювати навчальні програми, зокрема з використання моделей ШІ.

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Мінцифри закликає державні установи протягом найближчих тижнів завершити формування команд із кібербезпеки. Приватним компаніям рекомендують призначити відповідальних фахівців або створити окремі підрозділи кіберзахисту.

Великим підприємствам радять перевірити наявні системи безпеки та використовувати професійні інструменти, здатні відстежувати стан робочих комп'ютерів і виявляти потенційні загрози.

Раніше в Держспецзв'язку повідомляли, що протягом січня – вересня 2026 року фахівці CERT-UA фіксували ознаки використання штучного інтелекту під час підготовки фішингових листів, створення підроблених сайтів і написання шкідливого програмного коду. За спостереженнями фахівців, зловмисники застосовують такі інструменти частіше, ніж торік.

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