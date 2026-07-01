СБУ відбила понад 16 тисяч російських кібератак від початку великої війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тисяч кібератак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України з посиланням на керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимира Карастельова.

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Росія атакує державні органи, банки та медіа

За словами Карастельова, після 24 лютого 2022 року Росія значно посилила кібератаки проти України. Основними цілями залишаються державні органи, фінансові установи, оборонний сектор та українські засоби масової інформації.

"Крім державних органів, фінансових установ та оборонних структур, пріоритетною ціллю для подібних нападів ворога є українські засоби масової інформації", – зазначив Володимир Карастельов.

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Наймасштабніша атака тривала три години

У СБУ повідомили, що цього року російські хакери протягом трьох годин здійснювали DDoS-атаку на сайт одного із загальнонаціональних телеканалів. Ботмережа генерувала до 200 тисяч запитів щохвилини, однак кіберфахівці не допустили збоїв у роботі ресурсу.

Також у 2025 році російські хакери намагалися зламати інфраструктуру ще однієї великої телегрупи через фішингову кампанію. Атаку вдалося вчасно виявити та заблокувати.

СБУ спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення також реалізує проєкт із посилення кіберзахисту місцевих і регіональних медіа. У 2026 році в його межах провели тренінги на 20 регіональних майданчиках, участь у яких взяли майже 450 представників медіа з усіх 21 області України.

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