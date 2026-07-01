СБУ отразила более 16 тысяч российских кибератак с начала большой войны

С начала полномасштабного вторжения России специалисты Департамента кибербезопасности СБУ нейтрализовали более 16 тысяч кибератак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины со ссылкой на руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимира Карастелева.

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Россия атакует государственные органы, банки и СМИ

По словам Карастелева, после 24 февраля 2022 года Россия значительно усилила кибератаки против Украины. Основными целями остаются государственные органы, финансовые учреждения, оборонный сектор и украинские средства массовой информации.

"Помимо государственных органов, финансовых учреждений и оборонных структур, приоритетной целью для подобных атак врага являются украинские средства массовой информации", - отметил Владимир Карастелев.

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Самая масштабная атака длилась три часа

В СБУ сообщили, что в этом году российские хакеры в течение трех часов осуществляли DDoS-атаку на сайт одного из общенациональных телеканалов. Бот-сеть генерировала до 200 тысяч запросов в минуту, однако киберспециалисты не допустили сбоев в работе ресурса.

Также в 2025 году российские хакеры пытались взломать инфраструктуру еще одной крупной телегруппы с помощью фишинговой кампании. Атаку удалось вовремя обнаружить и заблокировать.

СБУ совместно с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания также реализует проект по усилению киберзащиты местных и региональных СМИ. В 2026 году в его рамках провели тренинги на 20 региональных площадках, в которых приняли участие почти 450 представителей СМИ из всех 21 области Украины.

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