Из-за вражеских атак произошли новые отключения электроэнергии в Донецкой и Харьковской областях, - Минэнерго
Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии у потребителей в двух областях.
Об оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 28 октября сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Речь идет о прифронтовых и приграничных регионах, в частности о Донецкой и Харьковской областях.
Кроме того, в Сумской области после предыдущих российских атак продолжаются восстановительные работы, в частности в городе Конотоп. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение большей части потребителей, работы по восстановлению продолжаются.
Графики отключений
- Отмечается, что из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в некоторых регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
- Также применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Эти меры необходимы для стабильной работы энергосистемы, предотвращения более масштабных аварий и обеспечения ее дальнейшего восстановления.
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