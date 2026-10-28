Из-за вражеских атак произошли новые отключения электроэнергии в Донецкой и Харьковской областях, - Минэнерго

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии у потребителей в двух областях.

Об оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 28 октября сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Речь идет о прифронтовых и приграничных регионах, в частности о Донецкой и Харьковской областях.

Кроме того, в Сумской области после предыдущих российских атак продолжаются восстановительные работы, в частности в городе Конотоп. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение большей части потребителей, работы по восстановлению продолжаются.

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Графики отключений

Отмечается, что из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в некоторых регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Также применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Эти меры необходимы для стабильной работы энергосистемы, предотвращения более масштабных аварий и обеспечения ее дальнейшего восстановления.

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