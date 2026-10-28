Через ворожі атаки є нові знеструмлення в Донецькій та Харківській областях, - Міненерго
Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок є нові знеструмлення споживачів у двох областях.
Про оперативну ситуацію в енергосистемі станом на 28 жовтня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, йдеться про прифронтові і прикордонні регіони, зокрема Донецьку та Харківську області.
Крім того, на Сумщині після попередніх російських атак тривають відновлювальні роботи, зокрема в місті Конотоп. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів, роботи з відновлення продовжуються.
Графіки відключень
- Зазначається, що через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в частині регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.
- Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.
Ці заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми, запобігання масштабнішим аваріям і забезпечення її подальшого відновлення.
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