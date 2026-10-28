Через ворожі атаки є нові знеструмлення в Донецькій та Харківській областях, - Міненерго

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок є нові знеструмлення споживачів у двох областях.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі станом на 28 жовтня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, йдеться про прифронтові і прикордонні регіони, зокрема Донецьку та Харківську області.

Крім того, на Сумщині після попередніх російських атак тривають відновлювальні роботи, зокрема в місті Конотоп. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів, роботи з відновлення продовжуються.

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Графіки відключень

Зазначається, що через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в частині регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Ці заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми, запобігання масштабнішим аваріям і забезпечення її подальшого відновлення.

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