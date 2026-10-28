Психологическая устойчивость военных: в ВСУ завершен седьмой цикл проекта НАТО

В Вооружённых Силах Украины завершился седьмой цикл проекта НАТО по психологической поддержке и восстановлению боеспособности военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

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"В условиях длительных боевых действий и постоянного воздействия стрессовых факторов особое значение приобретают поддержание психологической устойчивости военнослужащих, развитие навыков психологической самопомощи и взаимопомощи", — говорится в сообщении.

Так, в сентябре-октябре 2026 года в рамках седьмого учебного цикла проекта в войсках (силах) было проведено 34 выездных учебных тренинга, в которых приняли участие около 1100 военнослужащих различных категорий.

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О чем идет речь?

"Программа сочетает теоретическую подготовку с практической отработкой навыков психологической самопомощи, поддержки сослуживцев в острых стрессовых ситуациях, преодоления боевого стресса и эмоциональной саморегуляции. Помимо групповых занятий предусмотрены индивидуальные психологические консультации для военнослужащих, нуждающихся в профессиональной поддержке", — пояснили в Генштабе ВСУ.

Особенностью проекта является его практическая направленность — не только на психологическое восстановление военнослужащих, но и на формирование навыков поддержания психологической устойчивости и взаимопомощи непосредственно в воинских коллективах.

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"Такой подход способствует повышению готовности личного состава к преодолению стрессовых ситуаций во время выполнения боевых задач.

Общую координацию проекта осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала ВС Украины, а практическую реализацию мероприятий обеспечивает общественная организация "Лига офицеров", которая работает в сфере психологической поддержки военнослужащих с 2014 года. Реализация проекта при поддержке НАТО является важной составляющей мероприятий по психологической подготовке и поддержке личного состава в условиях отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", — подытожили там.

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