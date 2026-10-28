Психологічна стійкість військових: у ЗСУ завершено сьомий цикл проєкту НАТО
У Збройних Силах України пройшов сьомий цикл проєкту НАТО з психологічної підтримки та відновлення боєздатності військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
Подробиці
"В умовах тривалих бойових дій та постійного впливу стресових чинників особливого значення набувають підтримання психологічної стійкості військовослужбовців, розвиток навичок психологічної самодопомоги та взаємодопомоги", - йдеться в повідомленні.
Так, у вересні-жовтні 2026 року в рамках сьомого навчального циклу проєкту у військах (силах) проведено 34 виїзні навчальні тренінги, участь у яких взяли близько 1100 військовослужбовців різних категорій.
Про що йдеться?
"Програма поєднує теоретичну підготовку з практичним відпрацюванням навичок психологічної самодопомоги, підтримки побратимів у гострих стресових ситуаціях, подолання бойового стресу та емоційної саморегуляції. Окрім групових занять, передбачено індивідуальні психологічні консультації для військовослужбовців, які потребують фахової підтримки", - пояснили у Генштабі ЗСУ.
Особливістю є практична спрямованість проєкту - не лише на психологічне відновлення військовослужбовців, а й на формування навичок підтримання психологічної стійкості та взаємодопомоги безпосередньо у військових колективах.
"Такий підхід сприяє підвищенню готовності особового складу до подолання стресових ситуацій під час виконання бойових завдань.
Загальну координацію проєкту здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗС України, а практичну реалізацію заходів забезпечує громадська організація "Ліга офіцерів", яка працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців із 2014 року. Реалізація проєкту за підтримки НАТО є важливою складовою заходів із психологічної підготовки та підтримки особового складу в умовах відсічі і стримування збройної агресії російської федерації", - підсумували там.
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