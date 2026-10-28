Литва передаст Украине медицинское оборудование и лекарства на сумму 84,5 тыс. евро для больниц Запорожья и Днепра

28 октября правительство Литвы одобрило передачу Украине медицинских средств на сумму 84,5 тысячи евро. Помощь получат военный госпиталь в Запорожье и областная больница имени Мечникова в Днепре.

Об этом сообщает литовская общественная телерадиокомпания LRT, передает Цензор.НЕТ.

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Украине передадут лекарства, растворы для инфузий, электрокардиографы, анализаторы газов крови, медицинские насосы и другое оборудование из государственного резерва Литвы, которым управляет Министерство здравоохранения.

Перечень помощи сформирован в соответствии с потребностями Запорожского военного госпиталя и Днепропетровской областной клинической больницы имени Ильи Мечникова.

Организацию передачи гуманитарного груза украинской стороне поручили Министерству иностранных дел Литвы.

Медицинские средства были изъяты из номенклатуры государственного резерва. Восполнять их запасы литовское правительство не планирует.

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