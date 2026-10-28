Литва передасть Україні медичне обладнання та ліки на 84,5 тис. євро для лікарень Запоріжжя і Дніпра

Уряд Литви 28 жовтня схвалив передачу Україні медичних засобів на суму 84,5 тисячі євро. Допомогу отримають військовий госпіталь у Запоріжжі та обласна лікарня імені Мечникова у Дніпрі.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Україні передадуть ліки, розчини для інфузій, електрокардіографи, аналізатори газів крові, медичні насоси та інше обладнання з державного резерву Литви, яким управляє Міністерство охорони здоров'я.

Перелік допомоги сформували відповідно до потреб Запорізького військового госпіталю та Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Іллі Мечникова.

Організацію передачі гуманітарного вантажу українській стороні доручили Міністерству закордонних справ Литви.

Медичні засоби вилучили з номенклатури державного резерву. Відновлювати їхні запаси литовський уряд не планує.

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