В Испании столкнулись два скоростных поезда: 64 погибших, более 200 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 28 октября вблизи города Урда в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных пассажирских поезда. По последним данным, погибли 64 человека, а более 200 получили ранения.
Об этом сообщает испанское издание El Español, передает Цензор.НЕТ.
Поезд компании Renfe врезался сзади в поезд Iryo, в результате чего два вагона сошли с рельсов и упали в кювет. Всего в двух поездах находились 543 пассажира.
По информации испанских СМИ, перед аварией на участке произошел сбой системы безопасности, из-за которого остановили восемь поездов. После разрешения возобновить движение один из них остался на путях, а другой врезался в него. Среди предварительных версий причин катастрофы — человеческая ошибка.
Пострадавших доставили в больницы. Из-за аварии приостановили движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией. Обстоятельства столкновения расследуют.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Испании в связи с трагедией.
"Мы глубоко сочувствуем Испании, премьер-министру Педро Санчесу и всему испанскому народу в связи с трагическим столкновением поездов в Толедо, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения. Шокирующая катастрофа", — написал глава государства.
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