В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: 64 загиблих, понад 200 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлення)

Уранці 28 жовтня поблизу міста Урда в іспанській провінції Толедо зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги. За останніми даними, загинули 64 людини, а більше 200 зазнали поранень.

Про це повідомляє іспанське видання El Español та агентство Europa Press, передає Цензор.НЕТ.

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Потяг компанії Renfe врізався ззаду в потяг Iryo, внаслідок чого два вагони зійшли з рейок і впали в кювет. Загалом у двох потягах перебували 543 пасажири.

За інформацією іспанських ЗМІ, перед аварією на ділянці стався збій системи безпеки, через який зупинили вісім потягів. Після дозволу відновити рух один із них залишився на колії, а інший врізався в нього. Серед попередніх версій причин катастрофи – людська помилка.

Постраждалих доправили до лікарень. Через аварію призупинили рух швидкісних потягів між Мадридом та Андалусією. Обставини зіткнення розслідують.







Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Іспанії у зв'язку з трагедією.

"Дуже співчуваємо Іспанії, Прем’єр-міністру Педро Санчесу та всьому Іспанському народові через трагічне зіткнення потягів у Толедо, внаслідок якого загинули десятки людей і багато зазнали поранень. Шокуюча катастрофа", – написав глава держави.

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