Россияне атаковали Чернигов беспилотником: по предварительным данным, четверо пострадавших
28 октября в Чернигове зафиксирован удар российского беспилотника. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
- В Чернигове зафиксирован прилет БПЛА противника.
- В результате атаки пострадали 4 человека, информация уточняется.
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