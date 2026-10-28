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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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Россияне атаковали Чернигов беспилотником: по предварительным данным, четверо пострадавших

Оккупанты нанесли удар беспилотником по Чернигову

28 октября в Чернигове зафиксирован удар российского беспилотника. По предварительным данным, пострадали четыре человека. 

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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  • В Чернигове зафиксирован прилет БПЛА противника.
  • В результате атаки пострадали 4 человека, информация уточняется.

Читайте: Оккупанты нанесли удар по предприятию в Чернигове: есть погибший, число пострадавших возросло до 25 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Чернигов (1066) Черниговская область (1797) Черниговский район (237)
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