Оккупанты ударили по предприятию в Чернигове: есть погибший, количество пострадавших возросло до 25 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 23 октября, российские войска атаковали с помощью дронов предприятие в Чернигове.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Сначала сообщалось, что на севере Чернигова враг атаковал терминал "Новой почты".

Позже Брижинский уточнил, что зафиксировано падение российского БПЛА на территорию одного из предприятий города.

В результате вражеского удара предприятие подверглось разрушениям.

Предположительно, под завалами находятся люди.

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Обновленная информация

Уже известно, что в результате атаки один человек погиб , еще двое получили ранения — их доставляют в больницу. Еще двум пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь.

, еще двое получили ранения — их доставляют в больницу. Еще двум пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь. По последним данным, в результате атаки врага 1 человек погиб, еще 16 пострадали.

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