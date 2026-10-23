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Новости Атака БпЛА по Чернигову
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Оккупанты ударили по предприятию в Чернигове: есть погибший, количество пострадавших возросло до 25 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

Атака РФ на Чернигов

Сегодня, 23 октября, российские войска атаковали с помощью дронов предприятие в Чернигове.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Сначала сообщалось, что на севере Чернигова враг атаковал терминал "Новой почты".

Позже Брижинский уточнил, что зафиксировано падение российского БПЛА на территорию одного из предприятий города.

В результате вражеского удара предприятие подверглось разрушениям.

Предположительно, под завалами находятся люди.

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Обновленная информация 

  • Уже известно, что в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения — их доставляют в больницу. Еще двум пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь.
  • По последним данным, в результате атаки врага 1 человек погиб, еще 16 пострадали.

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  • Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 25 человек. По предварительной информации, 16 человек обратились за медицинской помощью в бригады скорой на месте происшествия, еще 8 человек транспортировали в больницу.

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обстрел (36265) Чернигов (1065) Черниговская область (1792) Черниговский район (236)
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