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Оккупанты ударили по предприятию в Чернигове: есть погибший, количество пострадавших возросло до 25 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 23 октября, российские войска атаковали с помощью дронов предприятие в Чернигове.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сначала сообщалось, что на севере Чернигова враг атаковал терминал "Новой почты".
Позже Брижинский уточнил, что зафиксировано падение российского БПЛА на территорию одного из предприятий города.
В результате вражеского удара предприятие подверглось разрушениям.
Предположительно, под завалами находятся люди.
Обновленная информация
- Уже известно, что в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения — их доставляют в больницу. Еще двум пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь.
- По последним данным, в результате атаки врага 1 человек погиб, еще 16 пострадали.
- Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 25 человек. По предварительной информации, 16 человек обратились за медицинской помощью в бригады скорой на месте происшествия, еще 8 человек транспортировали в больницу.
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