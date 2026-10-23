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Окупанти вдарили по підприємству в Чернігові: є загиблий, кількість постраждалих зросла до 25 осіб (оновлено)
Сьогодні, 23 жовтня, російські війська атакували дронами підприємство у Чернігові.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Спочатку повідомлялося, що на півночі Чернігова ворог атакував термінал "Нової пошти".
Пізніше Брижинський уточнив, що зафіксовано падіння російського БпЛА на територію одного з підприємств міста.
Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало руйнувань.
Попередньо, під завалами перебувають люди.
Оновлена інформація
- Вже відомо, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення - їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу.
- За останніми даними, внаслідок атаки ворога 1 людина загинула, ще 16 постраждали.
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 25 осіб. За попередньою інформацією, 16 осіб звернулися по медичну допомогу до бригад швидкої на місці події, ще 8 людей транспортували до лікарні.
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