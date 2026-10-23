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Новини Атака БпЛА по Чернігову
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Окупанти вдарили по підприємству в Чернігові: є загиблий, кількість постраждалих зросла до 25 осіб (оновлено)

Атака РФ на Чернігів

Сьогодні, 23 жовтня, російські війська атакували дронами підприємство у Чернігові.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Спочатку повідомлялося, що на півночі Чернігова ворог атакував термінал "Нової пошти".

Пізніше Брижинський уточнив, що зафіксовано падіння російського БпЛА на територію одного з підприємств міста.

Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало руйнувань.

Попередньо, під завалами перебувають люди.

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Оновлена інформація 

  • Вже відомо, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення - їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу.
  • За останніми даними, внаслідок атаки ворога 1 людина загинула, ще 16 постраждали.

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  • Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 25 осіб. За попередньою інформацією, 16 осіб звернулися по медичну допомогу до бригад швидкої на місці події, ще 8 людей транспортували до лікарні.

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обстріл (37605) Чернігів (865) Чернігівська область (1495) Чернігівський район (239)
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