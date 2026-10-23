Окупанти вдарили по підприємству в Чернігові: є загиблий, кількість постраждалих зросла до 25 осіб (оновлено)

Сьогодні, 23 жовтня, російські війська атакували дронами підприємство у Чернігові.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Спочатку повідомлялося, що на півночі Чернігова ворог атакував термінал "Нової пошти".

Пізніше Брижинський уточнив, що зафіксовано падіння російського БпЛА на територію одного з підприємств міста.

Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало руйнувань.

Попередньо, під завалами перебувають люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський БпЛА атакував транспортну інфраструктуру Чернігова: виникла пожежа

Оновлена інформація

Вже відомо, що внаслідок атаки одна людина загинула , ще двоє дістали поранення - їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу.

, ще двоє дістали поранення - їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу. За останніми даними, внаслідок атаки ворога 1 людина загинула, ще 16 постраждали.

Також читайте: Росіяни вдарили по закладу освіти в Чернігові: постраждав охоронець