Росіяни атакували Чернігів безпілотником: троє постраждалих, пошкоджено КП "Крок до тварин" (оновлено)

У Чернігові 28 жовтня зафіксовано влучання російського безпілотника. За попередньою інформацією, постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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У Чернігові зафіксовано приліт БпЛА ворога.

Внаслідок атаки постраждало 4 людини, інформація уточнюється.

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"За інформацією медичних служб стан постраждалих стабільний, їхньому життю ніщо не загрожує", - написав згодом Брижинський.

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Згодом в пресслужбі Чернігівської міськради додали: "З метою уникнення поширення недостовірної інформації повідомляємо, що ворог атакував комунальне підприємство "Крок до тварин".

Унаслідок атаки пошкоджено будівлі підприємства, зокрема вибито вікна.

Постраждали троє людей:

• 59-річна жінка;

• 40-річна жінка;

• 18-річна дівчина.

Також унаслідок влучання загинула одна собака, травмовано трьох котів та одну собаку".

Також повідомлялося про те, що у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі всі тролейбусні маршрути тимчасово не працюють.