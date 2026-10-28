Росіяни атакували Чернігів безпілотником: троє постраждалих, пошкоджено КП "Крок до тварин" (оновлено)
У Чернігові 28 жовтня зафіксовано влучання російського безпілотника. За попередньою інформацією, постраждали четверо людей.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
- У Чернігові зафіксовано приліт БпЛА ворога.
- Внаслідок атаки постраждало 4 людини, інформація уточнюється.
ОНОВЛЕННЯ
"За інформацією медичних служб стан постраждалих стабільний, їхньому життю ніщо не загрожує", - написав згодом Брижинський.
ОНОВЛЕННЯ
Згодом в пресслужбі Чернігівської міськради додали: "З метою уникнення поширення недостовірної інформації повідомляємо, що ворог атакував комунальне підприємство "Крок до тварин".
Унаслідок атаки пошкоджено будівлі підприємства, зокрема вибито вікна.
Постраждали троє людей:
• 59-річна жінка;
• 40-річна жінка;
• 18-річна дівчина.
Також унаслідок влучання загинула одна собака, травмовано трьох котів та одну собаку".
Також повідомлялося про те, що у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі всі тролейбусні маршрути тимчасово не працюють.
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