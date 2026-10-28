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Новости дефицит ракет для систем ПВО
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Россия делает ставку на баллистические ракеты перед зимой, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии зимы Россия делает ставку на удары баллистическими ракетами по Украине. Он призвал союзников не затягивать с поставками средств ПВО для Украины.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает Цензор.НЕТ.

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Пакет помощи от Нидерландов

Президент поблагодарил главу правительства Нидерландов за объявленный пакет военной помощи на 500 миллионов евро, в который, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.

"Это то, что действительно важно, в частности, для отражения этих воздушных атак. У нас сейчас дефицит ракет, антибаллистических ракет, необходимых для перехвата российских баллистических ракет. На баллистику россияне делают ключевую ставку в этой войне, особенно перед зимой", — сказал Зеленский.

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Призыв к союзникам

Глава государства подчеркнул, что европейские и американские партнеры располагают необходимыми ресурсами для помощи Украине в противодействии российским воздушным атакам, и призвал союзников не затягивать с поставками систем ПВО.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26333) ПВО (4190) россия (90131) баллистические ракеты (773)
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Топ комментарии
+19
Мать твою перемать ! А где наши ракеты чучело неукраинское. Окружил себя ,,богоизбранным,, ворьем и пьете кровь с Украины.
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28.10.2026 17:31 Ответить
+14
А ти ще раз вдарь заявою "знайшли цікаве рішення, що дозволить збивати все". Хай знає кацапня.
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28.10.2026 17:26 Ответить
+12
Провидець, ***...
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28.10.2026 17:24 Ответить

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