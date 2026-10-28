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Новини дефіцит ракет для систем ППО
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Росія робить ставку на балістичні ракети перед зимою, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні зими Росія робить ставку на удари балістичними ракетами по Україні. Він закликав союзників не зволікати із постачанням засобів ППО для України.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає Цензор.НЕТ.

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Пакет допомоги від Нідерландів

Президент подякував очільнику уряду Нідерландів за оголошений пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро, до якого, зокрема увійдуть засоби протиповітряної оборони.

"Це те, що дійсно важливо, зокрема, для відбиття цих повітряних атак. Речовий дефіцит, наразі у нас ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою",- сказав Зеленський.

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Заклик до союзників

Глава держави підкреслив, що європейські та американські партнери мають необхідні ресурси для допомоги Україні у протидії російським повітряним атакам, та закликав союзників не зволікати із постачанням систем ППО.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27490) ППО (4599) росія (48431) балістичні ракети (804)
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Топ коментарі
+19
Мать твою перемать ! А где наши ракеты чучело неукраинское. Окружил себя ,,богоизбранным,, ворьем и пьете кровь с Украины.
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28.10.2026 17:31 Відповісти
+14
А ти ще раз вдарь заявою "знайшли цікаве рішення, що дозволить збивати все". Хай знає кацапня.
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28.10.2026 17:26 Відповісти
+12
Провидець, ***...
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28.10.2026 17:24 Відповісти

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