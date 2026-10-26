Майже місяць чекаємо на підпис Гегсета щодо поставок ракет до Patriot, - Зеленський. ФОТО
Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації з постачанням зброї від партнерів та відновленню енергетики після російських ударів.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення енергосистеми після російських ударів
За його словами, прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів по роботі в регіонах.
"Дякую кожній ремонтній бригаді, усім енергетичним компаніям, які повністю виконують поставлені завдання. Роботи тривають фактично без перерви, і використовуємо створені резерви обладнання. Розраховую на вчасну й достатню комунікацію МЗС України, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення цих резервів", - зазначив Зеленський.
Постачання зброї під партнерів
Також він зазначив, що міністр оборони України, головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ доповіли по ситуації з постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, передусім "петріотів".
"Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами", - додав Зеленський.
Окремо учасники селектора обговорили підготовку до зустрічі "Рамштайну" в листопаді.
"Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей. Дякую всім, хто реально підтримує і, зокрема, допомагає прискорювати життєво необхідне постачання", - резюмує глава держави.
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А що там з антибалістикою від Царської Фірми ФраєрПонт ... коли буде селектор ?