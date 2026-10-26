Почти месяц ждем подписи Хегсета относительно поставок ракет в Patriot, - Зеленский. ФОТО

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с поставками оружия от партнеров и восстановлением энергетики после российских ударов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Восстановление энергосистемы после российских ударов

По его словам, премьер-министр Сергей Корецкий доложил о работе в регионах.





"Благодарю каждую ремонтную бригаду, все энергетические компании, которые полностью выполняют поставленные задачи. Работы ведутся фактически без перерыва, и мы используем созданные резервы оборудования. Рассчитываю на своевременную и достаточную коммуникацию со стороны МИД Украины, Министерства энергетики и других задействованных структур относительно пополнения этих резервов", - отметил Зеленский.

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Поставки оружия от партнеров

Также он отметил, что министр обороны Украины, главнокомандующий ВСУ и министр иностранных дел доложили о ситуации с поставками в Украину перехватчиков для ПВО, прежде всего "патриотов".

"Работаем по нескольким направлениям: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, уже почти месяц ждем подписи г-на Хегсета по ракетам для "Патриотов" и "Насамсов". Поручил ещё раз обсудить это с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами", — добавил Зеленский.

Отдельно участники селекторной конференции обсудили подготовку к встрече в "Рамштайне" в ноябре.

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"Важно ускорить выполнение решений, которые уже некоторое время находятся на столе. Каждый пакет поддержки — это возможность защитить жизни людей. Спасибо всем, кто реально поддерживает и, в частности, помогает ускорить жизненно необходимые поставки", — резюмирует глава государства.