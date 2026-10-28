Украина договаривается с РФ о допуске иностранных омбудсменов к украинским пленным, - Лубинец

Украина ведет переговоры с Россией о создании международной мониторинговой группы, которая будет проверять условия содержания украинских военнопленных и гражданских заложников. Российской стороне уже передали перечень стран, представители которых могли бы принять участие в таких проверках.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию преступлений России против СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Лубинеца, список потенциальных участников мониторинговой группы формировался с учетом отношений этих государств как с Украиной, так и с Россией.

"Нет смысла писать, например, о странах Балтии, потому что понятно, что россияне их никогда не допустят. Жду ответа", – отметил омбудсмен.

Он также сообщил, что с 2014 года Международный комитет Красного Креста не проверил ни одного места содержания украинских военнопленных и гражданских заложников.

В то же время первым официально зафиксированным случаем допуска иностранного представителя к украинским гражданам, находящимся в российском плену, стал визит специального посланника Папы Римского по гуманитарным вопросам кардинала Маттео Дзуппи.

Лубинец связал этот допуск с активной дипломатической работой Украины. По его словам, во время предыдущих визитов кардинала украинская сторона неоднократно предоставляла ему возможность посещать лагеря, где содержатся российские военнопленные.

Напомним, 30 сентября завершилась третья миссия кардинала Маттео Дзуппи в Москву. Во время визита он посетил лагерь с украинскими военнопленными, пообщался с ними и передал послание солидарности от Папы Льва XIV.

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