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Новини Умови утримання військовополонених
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Україна домовляється з РФ про допуск іноземних омбудсманів до українських полонених , - Лубінець

Україна пропонує міжнародні перевірки місць утримання полонених у Росії

Україна веде переговори з Росією про створення міжнародної моніторингової групи, яка перевірятиме умови утримання українських військовополонених і цивільних заручників. Російській стороні вже передали перелік країн, представники яких могли б долучитися до таких перевірок.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування злочинів Росії проти медіа, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Лубінця, перелік потенційних учасників моніторингової групи формували з урахуванням відносин цих держав як з Україною, так і з Росією.

"Немає сенсу писати, наприклад, країни Балтії, бо зрозуміло, що росіяни їх ніколи не допустять. Чекаю на відповідь", – зазначив омбудсман.

Він також повідомив, що від 2014 року Міжнародний комітет Червоного Хреста не перевірив жодного місця утримання українських військовополонених і цивільних заручників.

Водночас першим офіційно зафіксованим випадком допуску іноземного представника до українських громадян у російському полоні став візит спеціального посланця Папи Римського з гуманітарних питань кардинала Маттео Дзуппі.

Лубінець пов'язав цей допуск з активною дипломатичною роботою України. За його словами, під час попередніх візитів кардинала українська сторона неодноразово надавала йому можливість відвідувати табори, де утримують російських військовополонених.

  • Нагадаємо, 30 вересня завершилася третя місія кардинала Маттео Дзуппі до Москви. Під час візиту він відвідав табір з українськими військовополоненими, поспілкувався з ними та передав послання солідарності від Папи Лева XIV.

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