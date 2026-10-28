Україна домовляється з РФ про допуск іноземних омбудсманів до українських полонених , - Лубінець

Україна веде переговори з Росією про створення міжнародної моніторингової групи, яка перевірятиме умови утримання українських військовополонених і цивільних заручників. Російській стороні вже передали перелік країн, представники яких могли б долучитися до таких перевірок.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування злочинів Росії проти медіа, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Лубінця, перелік потенційних учасників моніторингової групи формували з урахуванням відносин цих держав як з Україною, так і з Росією.

"Немає сенсу писати, наприклад, країни Балтії, бо зрозуміло, що росіяни їх ніколи не допустять. Чекаю на відповідь", – зазначив омбудсман.

Він також повідомив, що від 2014 року Міжнародний комітет Червоного Хреста не перевірив жодного місця утримання українських військовополонених і цивільних заручників.

Водночас першим офіційно зафіксованим випадком допуску іноземного представника до українських громадян у російському полоні став візит спеціального посланця Папи Римського з гуманітарних питань кардинала Маттео Дзуппі.

Лубінець пов'язав цей допуск з активною дипломатичною роботою України. За його словами, під час попередніх візитів кардинала українська сторона неодноразово надавала йому можливість відвідувати табори, де утримують російських військовополонених.

Нагадаємо, 30 вересня завершилася третя місія кардинала Маттео Дзуппі до Москви. Під час візиту він відвідав табір з українськими військовополоненими, поспілкувався з ними та передав послання солідарності від Папи Лева XIV.

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