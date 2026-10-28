Україна домовляється з РФ про допуск іноземних омбудсманів до українських полонених , - Лубінець
Україна веде переговори з Росією про створення міжнародної моніторингової групи, яка перевірятиме умови утримання українських військовополонених і цивільних заручників. Російській стороні вже передали перелік країн, представники яких могли б долучитися до таких перевірок.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування злочинів Росії проти медіа, передає Цензор.НЕТ.
За словами Лубінця, перелік потенційних учасників моніторингової групи формували з урахуванням відносин цих держав як з Україною, так і з Росією.
"Немає сенсу писати, наприклад, країни Балтії, бо зрозуміло, що росіяни їх ніколи не допустять. Чекаю на відповідь", – зазначив омбудсман.
Він також повідомив, що від 2014 року Міжнародний комітет Червоного Хреста не перевірив жодного місця утримання українських військовополонених і цивільних заручників.
Водночас першим офіційно зафіксованим випадком допуску іноземного представника до українських громадян у російському полоні став візит спеціального посланця Папи Римського з гуманітарних питань кардинала Маттео Дзуппі.
Лубінець пов'язав цей допуск з активною дипломатичною роботою України. За його словами, під час попередніх візитів кардинала українська сторона неодноразово надавала йому можливість відвідувати табори, де утримують російських військовополонених.
- Нагадаємо, 30 вересня завершилася третя місія кардинала Маттео Дзуппі до Москви. Під час візиту він відвідав табір з українськими військовополоненими, поспілкувався з ними та передав послання солідарності від Папи Лева XIV.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль