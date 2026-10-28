В Украине нет системного дефицита лекарств, но возникают перебои с поставками, - Минздрав

В Украине нет системного дефицита лекарственных средств, несмотря на российские атаки на фармацевтическую инфраструктуру. В то же время обстрелы приводят к временным перебоям с поставками отдельных препаратов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК-Украина.

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Российские обстрелы нарушают поставки лекарств

Россия систематически атакует склады, производственные объекты и логистическую инфраструктуру фармацевтического рынка. Из-за этого возникает риск повреждения объектов, потери запасов лекарств и нарушения маршрутов поставок.

В Минздраве подчеркивают, что, несмотря на эти угрозы, общего дефицита препаратов нет.

"Системного дефицита лекарственных средств в Украине нет. В то же время возникают точечные временные трудности с поставками отдельных препаратов", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время министерство совместно с производителями, импортерами и дистрибьюторами работает над устранением перебоев, восстановлением поставок и снижением рисков их повторения.

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Правительство меняет правила хранения и ввоза препаратов

Кабинет Министров расширил возможности приема, хранения и отгрузки лекарств из дополнительных складских помещений. Это предусмотрено постановлением от 26 августа 2026 года № 1062.

При определенных условиях компании могут использовать помещения, которых нет в лицензионном реестре или которые принадлежат другому лицензиату. При этом они должны соблюдать требования к качеству и прослеживаемости препаратов.

Еще одно постановление правительство приняло 13 октября 2026 года. Документ № 1254 касается государственного контроля качества лекарств, ввозимых в Украину.

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Изменения предусматривают упрощение отдельных процедур проверки импортируемых препаратов и особые условия контроля при повторном ввозе той же серии.

В Минздраве поясняют, что новые правила должны помочь быстрее доставлять лекарства в аптеки и медицинские учреждения. Также они должны снизить риск одновременной потери больших запасов препаратов и обеспечить непрерывность поставок.

При этом требования к качеству лекарственных средств остаются в силе.